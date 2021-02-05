Японская теннисистка Наоми Осака продлила беспроигрышную серию до 14 матчей.

Сегодня, 5 февраля, Осака вышла в полуфинал турнира «Мельбурн-2», который проходит в Австралии. Третья ракетка мира в четвертьфинале обыграла Ирину Бегу из Румынии. Матч закончился со счётом 7:5, 6:1.

Соперницей Осаки в первом круге Открытого чемпионата Австралии, который стартует 8 февраля, станет россиянка Анастасия Павлюченкова. Действующими победителями турнира являются серб Новак Джокович и американка Софья Кенин.

В 2020 году Наоми стала победительницей Открытого чемпионата США. В финале она одолела представительницу Беларуси Викторию Азаренко со счётом 1:6, 6:3, 6:3. Осака стала первой за 25 лет чемпионкой US Open, которая смогла победить после проигранного первого сета в финале.