Японская теннисистка Наоми Осака продлила беспроигрышную серию до 14 матчей.
Сегодня, 5 февраля, Осака вышла в полуфинал турнира «Мельбурн-2», который проходит в Австралии. Третья ракетка мира в четвертьфинале обыграла Ирину Бегу из Румынии. Матч закончился со счётом 7:5, 6:1.
Соперницей Осаки в первом круге Открытого чемпионата Австралии, который стартует 8 февраля, станет россиянка Анастасия Павлюченкова. Действующими победителями турнира являются серб Новак Джокович и американка Софья Кенин.
В 2020 году Наоми стала победительницей Открытого чемпионата США. В финале она одолела представительницу Беларуси Викторию Азаренко со счётом 1:6, 6:3, 6:3. Осака стала первой за 25 лет чемпионкой US Open, которая смогла победить после проигранного первого сета в финале.
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