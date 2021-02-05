Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Тарпищев — о жеребьёвке AO: Медведеву не повезло. У Рублёва и Хачанова соперники попроще

Тарпищев — о жеребьёвке AO: Медведеву не повезло. У Рублёва и Хачанова соперники попроще
Теннис / Australian Open 2021 0

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал итоги жеребьёвки первого круга Открытого чемпионата Австралии, который стартует 8 февраля. Россиянин Даниил Медведев встретится с канадцем Вашеком Поспишилом, Андрей Рублёв — с немцем Янником Ханфманом, Карен Хачанов — с австралийцем Александаром Вукичем.

«Не очень хорошая жеребьёвка для всех наших лидеров. Особенно неудачно она сложилась для Медведева. В первых двух кругах нервная система только врабатывается, а тем более это первый крупный турнир в сезоне, отсюда так много сенсаций традиционно на старте. Получить Поспишила в первом круге — опасно. У Рублёва и Хачанова соперники всё же попроще», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Даниил Медведев, Андрей Рублёв и Карен Хачанов узнали соперников на Australian Open
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021