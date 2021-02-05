Тарпищев — о жеребьёвке AO: Медведеву не повезло. У Рублёва и Хачанова соперники попроще

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал итоги жеребьёвки первого круга Открытого чемпионата Австралии, который стартует 8 февраля. Россиянин Даниил Медведев встретится с канадцем Вашеком Поспишилом, Андрей Рублёв — с немцем Янником Ханфманом, Карен Хачанов — с австралийцем Александаром Вукичем.

«Не очень хорошая жеребьёвка для всех наших лидеров. Особенно неудачно она сложилась для Медведева. В первых двух кругах нервная система только врабатывается, а тем более это первый крупный турнир в сезоне, отсюда так много сенсаций традиционно на старте. Получить Поспишила в первом круге — опасно. У Рублёва и Хачанова соперники всё же попроще», — приводит слова Тарпищева ТАСС.