Тарпищев — о жеребьёвке AO: Медведеву не повезло. У Рублёва и Хачанова соперники попроще
Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал итоги жеребьёвки первого круга Открытого чемпионата Австралии, который стартует 8 февраля. Россиянин Даниил Медведев встретится с канадцем Вашеком Поспишилом, Андрей Рублёв — с немцем Янником Ханфманом, Карен Хачанов — с австралийцем Александаром Вукичем.
«Не очень хорошая жеребьёвка для всех наших лидеров. Особенно неудачно она сложилась для Медведева. В первых двух кругах нервная система только врабатывается, а тем более это первый крупный турнир в сезоне, отсюда так много сенсаций традиционно на старте. Получить Поспишила в первом круге — опасно. У Рублёва и Хачанова соперники всё же попроще», — приводит слова Тарпищева ТАСС.
Даниил Медведев, Андрей Рублёв и Карен Хачанов узнали соперников на Australian Open
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