Рафаэль Надаль не сыграет с Италией в полуфинале ATP Cup
Вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль не поможет сборной Испании в полуфинальном матче ATP Cup с Италией, сообщает Tennis Majors. Напомним, спортсмен пропустил групповой этап соревнований из-за травмы поясницы.
Сообщается, что завтра, 6 февраля, в индивидуальных матчах опять сыграют Пабло Карреньо-Буста и Роберто Баутиста-Агут.
В группе B Испания, Греция и Австралия одержали по одной победе. По дополнительным показателям в полуфинал вышла Испания. Во втором полуфинальном матче встретятся сборные России и Германии. В решающем матче немцы обыграли действующих чемпионов турнира — сборную Сербии.
Второй розыгрыш ATP Cup завершится 7 февраля.
Надаль рассказал, что находится не в плохой форме, но пока не готов играть.
Рафаэль Надаль: я не в ужасной форме, но чувствую себя недостаточно хорошо, чтобы играть
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