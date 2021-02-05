Организаторы показали постер «Ролан Гаррос» — 2021

Организаторы Открытого чемпионата Франции показали официальный постер турнира. Его автором стал французский художник Жан Кларак.

Публикация доступна на странице «Ролан Гаррос» в «Твиттере».

Работа получила название «Окна на корт». Постер посвящён появлению вечерних матчей на соревнованиях, а также условиям проведения турнира во время пандемии коронавируса: трибуны пусты, а на экранах показывают автограф-сессию и матч со зрителями.

Напомним, действующими чемпионами «Ролан Гаррос» являются испанец Рафаэль Надаль и представительница Польши Ига Свёнтек.

8 февраля в Мельбурне (Австралия) стартует первый турнир «Большого шлема» в сезоне-2021 — Открытый чемпионат Австралии. Соревнования продлятся до 21 февраля.