Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Энди Маррею не придётся играть в квалификации челленджера в Биелле. Он получил уайлд-кард

Энди Маррею не придётся играть в квалификации челленджера в Биелле. Он получил уайлд-кард
Теннис / ATP 0

Экс первая ракетка мира Энди Маррей получил уайлд-кард на челленджер в Биелле (Италия), сообщает журналист Стюарт Фрейзер на своей странице в «Твиттере». Если бы организаторы не предоставили Маррею особое приглашение, ему бы пришлось сыграть в квалификации соревнований.

Маррею и другим участникам турнира не придётся отбывать карантин. Челленджер в Биелле стартует 8 февраля.

Напомним, в начале января Маррей прошёл тест на коронавирус, результат которого дал положительный результат. Из-за этого он не успел вовремя вылететь на Australian Open и снялся с первого в сезоне-2021 турнира «Большого шлема».

Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема» Маррей не прошёл в основную сетку Australian Open по рейтингу, однако получил от организаторов уайлд-кард.

Со зрителями и рекордным призовым фондом. 10 причин следить за Australian Open – 2021
Обгонит ли Надаль Федерера, сравняется ли Серена с Маргарет Корт и будет ли русский четвертьфинал?
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021