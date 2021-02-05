Энди Маррею не придётся играть в квалификации челленджера в Биелле. Он получил уайлд-кард

Экс первая ракетка мира Энди Маррей получил уайлд-кард на челленджер в Биелле (Италия), сообщает журналист Стюарт Фрейзер на своей странице в «Твиттере». Если бы организаторы не предоставили Маррею особое приглашение, ему бы пришлось сыграть в квалификации соревнований.

Маррею и другим участникам турнира не придётся отбывать карантин. Челленджер в Биелле стартует 8 февраля.

Напомним, в начале января Маррей прошёл тест на коронавирус, результат которого дал положительный результат. Из-за этого он не успел вовремя вылететь на Australian Open и снялся с первого в сезоне-2021 турнира «Большого шлема».

Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема» Маррей не прошёл в основную сетку Australian Open по рейтингу, однако получил от организаторов уайлд-кард.