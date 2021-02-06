Осака, вслед за С. Уильямс, снялась с полуфинала турнира в Мельбурне

23-летняя японская теннисистка Наоми Осака снялась с полуфинала турнира Мельбурн-2, где она должна была встретиться с 25-летней представительницей Бельгии Элисе Мертенс. Об этом сообщает журналист Жозе Моргадо в «Твиттере».

«Прошу прощения перед организаторами и болельщиками за то, что мне пришлось сняться сегодня. У меня незначительная травма, и в свете предстоящего Аustralian Оpen, мне следует быть более осторожной. Я с нетерпением жду старта соревнований на следующей неделе», — приводятся слова Осаки в «Твиттере» WTA.

Таким образом, Элисе Мертенс встретится в финале турнира с победительницей пары Екатерина Александрова (Россия) – Кайя Канепи (Эстония).

Напомним, ранее с полуфинала турнира Мельбурн-1 снялась американка Серена Уильямс, где должна была встретиться с австралийкой Эшли Барти.