Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Осака, вслед за С. Уильямс, снялась с полуфинала турнира в Мельбурне

Осака, вслед за С. Уильямс, снялась с полуфинала турнира в Мельбурне
Теннис / WTA 0
Аудио-версия:

23-летняя японская теннисистка Наоми Осака снялась с полуфинала турнира Мельбурн-2, где она должна была встретиться с 25-летней представительницей Бельгии Элисе Мертенс. Об этом сообщает журналист Жозе Моргадо в «Твиттере».

«Прошу прощения перед организаторами и болельщиками за то, что мне пришлось сняться сегодня. У меня незначительная травма, и в свете предстоящего Аustralian Оpen, мне следует быть более осторожной. Я с нетерпением жду старта соревнований на следующей неделе», — приводятся слова Осаки в «Твиттере» WTA.

Таким образом, Элисе Мертенс встретится в финале турнира с победительницей пары Екатерина Александрова (Россия) – Кайя Канепи (Эстония).

Напомним, ранее с полуфинала турнира Мельбурн-1 снялась американка Серена Уильямс, где должна была встретиться с австралийкой Эшли Барти.

Мельбурн-2 (ж). 1/2 финала
06 февраля 2021, суббота. 03:00 МСК
Элисе Мертенс
20
Бельгия
Элисе Мертенс
Э. Мертенс
Окончен
2 : 0
Rt
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Наоми Осака
3
Япония
Наоми Осака
Н. Осака
С. Уильямс отказалась от участия в полуфинале турнира в Мельбурне
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021