Осака, вслед за С. Уильямс, снялась с полуфинала турнира в Мельбурне

23-летняя японская теннисистка Наоми Осака снялась с полуфинала турнира Мельбурн-2, где она должна была встретиться с 25-летней представительницей Бельгии Элисе Мертенс. Об этом сообщает журналист Жозе Моргадо в «Твиттере».
«Прошу прощения перед организаторами и болельщиками за то, что мне пришлось сняться сегодня. У меня незначительная травма, и в свете предстоящего Аustralian Оpen, мне следует быть более осторожной. Я с нетерпением жду старта соревнований на следующей неделе», — приводятся слова Осаки в «Твиттере» WTA.
Таким образом, Элисе Мертенс встретится в финале турнира с победительницей пары Екатерина Александрова (Россия) – Кайя Канепи (Эстония).
Напомним, ранее с полуфинала турнира Мельбурн-1 снялась американка Серена Уильямс, где должна была встретиться с австралийкой Эшли Барти.
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