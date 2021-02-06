Рублёв в трёх сетах обыграл Штруффа в полуфинале ATP Cup 2021

На стадионе «Мельбурн Парк. Род Лэйвер Арена» завершилась полуфинальная игра ATP Cup 2021, в которой встречались представители России и Германии – Андрей Рублёв и Ян-Леннард Штруфф соответственно. Матч, продлившийся 1 час 34 минуты, завершился победой теннисиста из России – 2:1 (3:6, 6:1, 6:2).

В этой игре у Рублёва 11 подач навылет, 3 двойные ошибки и 5 из 11 реализованных брейк-пойнтов (45%). У его соперника такое же количество эйсов, 5 двойных ошибок и 2 из 4 реализованных брейк-пойнтов (50%). По выигранным очкам преимущество у Андрея – 79:62.

Напомним, что в 4:00 мск стартует встреча Даниила Медведева с Александром Зверевым, а в 5:30 мск – парная игра Кевин Кравиц/Андреас Мис – Евгений Донской/Аслан Карацев.