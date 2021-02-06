Медведев обыграл Зверева и вывел Россию в финал ATP Cup

Даниил Медведев в полуфинальном матче ATP Cup обыграл представителя Германии Александра Зверева и вывел сборную России в финал турнира.

Встреча продолжалась 2 часа 32 минуты и завершилась со счетом 3:6, 6:3, 7:5.

Ранее другой российский теннисист Андрей Рублёв победил немца Яна-Леннарда Штруффа. Матч, продлившийся 1 час 34 минуты, завершился победой теннисиста из России – 2:1 (3:6, 6:1, 6:2).

Россия повела в противостоянии со счётом 2:0 и ещё до начала парной встречи гарантировала себе выход в финал, где встретится с победителем противостояния Италия – Испания. Решающая игра состоится в воскресенье, 7 февраля.

В парной встрече россиянам Евгению Донскому и Аслану Карацеву будут противостоять Кевин Кравец и Андреас Мис.