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Медведев обыграл Зверева и вывел Россию в финал ATP Cup

Медведев обыграл Зверева и вывел Россию в финал ATP Cup
Теннис / ATP 0

Даниил Медведев в полуфинальном матче ATP Cup обыграл представителя Германии Александра Зверева и вывел сборную России в финал турнира.

Встреча продолжалась 2 часа 32 минуты и завершилась со счетом 3:6, 6:3, 7:5.

Ранее другой российский теннисист Андрей Рублёв победил немца Яна-Леннарда Штруффа. Матч, продлившийся 1 час 34 минуты, завершился победой теннисиста из России – 2:1 (3:6, 6:1, 6:2).

Россия повела в противостоянии со счётом 2:0 и ещё до начала парной встречи гарантировала себе выход в финал, где встретится с победителем противостояния Италия – Испания. Решающая игра состоится в воскресенье, 7 февраля.

В парной встрече россиянам Евгению Донскому и Аслану Карацеву будут противостоять Кевин Кравец и Андреас Мис.

ATP Cup. 1/2 финала
06 февраля 2021, суббота. 04:10 МСК
Александр Зверев
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 5
3 		6 7
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
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