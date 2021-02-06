Александрова уступила Канепи в полуфинале турнира в Мельбурне
Российская теннисистка Екатерина Александрова в полуфинале турнира в Мельбурне 6 февраля уступила представительнице Эстонии Кайе Канепи – 3:6, 6:7. Матч продлился 1 час 31 минуту.
На счету Канепи 7 эйсов, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта. Александрова подала навылет 9 раз, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 5.
В финальной встрече, которая состоится в воскресенье, 7 февраля, 35-летняя эстонка сыграет против Элисе Мертенс из Бельгии. Мертенс вышла в финал турнира после того, как её соперница Наоми Осака снялась с соревнований на стадии полуфинала.
Ранее Даниил Медведев в полуфинальном матче ATP Cup в Австралии обыграл представителя Германии Александра Зверева и вывел сборную России в финал турнира.
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