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Даниил Медведев отреагировал на выход России в финал ATP Cup

Даниил Медведев отреагировал на выход России в финал ATP Cup
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Даниил Медведев подвёл итог матча 1/2 финала ATP Cup со сборной Германии. Россиянин обыграл немца Александра Зверева со счётом 3:6, 6:3, 7:5. Сборная России в итоге вышла в финал турнира, где сыграет с Италией.

«Мячи были очень сложными, они летали по корту. Сумасшедший матч, но я рад победе, пусть мне и многое не понравилось. Главное — победа для страны и выход в финал», — приводит слова Медведева пресс-служба ATP.

Кубок ATP проходит во второй раз. В 2020 году сборная России добралась до полуфинала, где уступила команде Сербии. В итоге именно сербы стали победителями соревнований, обыграв в финале испанцев. В 2021 году оба финалиста уже завершили выступление на турнире. Финал состоится завтра, 7 февраля.

Медведев обыграл Зверева и вывел Россию в финал ATP Cup
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