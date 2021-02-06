Оже-Альяссим и Эванс сыграют в финале турнира в Мельбурне
На мужском турнире «Мельбурн-2», который проходит в Австралии, определились финалисты. В финал вышли британец Даниэль Эванс и канадец Феликс Оже-Альяссим.
Эванс в полуфинале уверенно обыграл француза Жереми Шарди. Встреча, продолжавшаяся 1 час, завершилась со счётом 6:2, 6:2.
Во втором полуфинале Оже-Альяссим также в двух сетах обыграл француза Корентена Муте. Матч также продолжался ровно 1 час и закончился со счётом 6:1, 6:2.
Призовой фонд соревнований превышает $ 320 тыс. Финальный матч турнира состоится завтра, 7 февраля. В Австралии перед Australian Open проходит серия мужских и женских турниров. Предполагается, что участие в них поможет теннисистам подготовиться к турниру «Большого шлема».
Мельбурн-2 (м). 1/2 финала
06 февраля 2021, суббота. 07:15 МСК
66
Жереми Шарди
Ж. Шарди
Окончен
0 : 2
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33
Даниэль Эванс
Д. Эванс
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