Оже-Альяссим и Эванс сыграют в финале турнира в Мельбурне

На мужском турнире «Мельбурн-2», который проходит в Австралии, определились финалисты. В финал вышли британец Даниэль Эванс и канадец Феликс Оже-Альяссим.

Эванс в полуфинале уверенно обыграл француза Жереми Шарди. Встреча, продолжавшаяся 1 час, завершилась со счётом 6:2, 6:2.

Во втором полуфинале Оже-Альяссим также в двух сетах обыграл француза Корентена Муте. Матч также продолжался ровно 1 час и закончился со счётом 6:1, 6:2.

Призовой фонд соревнований превышает $ 320 тыс. Финальный матч турнира состоится завтра, 7 февраля. В Австралии перед Australian Open проходит серия мужских и женских турниров. Предполагается, что участие в них поможет теннисистам подготовиться к турниру «Большого шлема».