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Оже-Альяссим и Эванс сыграют в финале турнира в Мельбурне

Оже-Альяссим и Эванс сыграют в финале турнира в Мельбурне
Теннис / ATP 0

На мужском турнире «Мельбурн-2», который проходит в Австралии, определились финалисты. В финал вышли британец Даниэль Эванс и канадец Феликс Оже-Альяссим.

Эванс в полуфинале уверенно обыграл француза Жереми Шарди. Встреча, продолжавшаяся 1 час, завершилась со счётом 6:2, 6:2.

Во втором полуфинале Оже-Альяссим также в двух сетах обыграл француза Корентена Муте. Матч также продолжался ровно 1 час и закончился со счётом 6:1, 6:2.

Призовой фонд соревнований превышает $ 320 тыс. Финальный матч турнира состоится завтра, 7 февраля. В Австралии перед Australian Open проходит серия мужских и женских турниров. Предполагается, что участие в них поможет теннисистам подготовиться к турниру «Большого шлема».

Мельбурн-2 (м). 1/2 финала
06 февраля 2021, суббота. 07:15 МСК
Жереми Шарди
66
Франция
Жереми Шарди
Ж. Шарди
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		2  
6 		6  
         
Даниэль Эванс
33
Великобритания
Даниэль Эванс
Д. Эванс
Мельбурн-2 (м). 1/2 финала
06 февраля 2021, суббота. 08:35 МСК
Феликс Оже-Альяссим
21
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
1 		2  
         
Корентен Муте
80
Франция
Корентен Муте
К. Муте
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