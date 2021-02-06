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Хачанов на тай-брейке проиграл Синнеру и не смог выйти в финал турнира в Мельбурне

Хачанов на тай-брейке проиграл Синнеру и не смог выйти в финал турнира в Мельбурне
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Карен Хачанов не сумел пробиться в финал турнира «Мельбурн-1», который проходит в Австралии. В полуфинале Хачанов проиграл итальянцу Яннику Синнеру. Матч завершился со счётом 6:7 (4:7), 6:4, 6:7 (4:7).

Продолжительность встречи составила 3 часа 7 минут. Хачанов, занимающий 20-е место в рейтинге ATP, выполнил шесть эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из 17. Его соперник, 36-я ракетка мира, 10 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из 12.

В финале турнира Синнер встретится с соотечественником, Стефано Травальей. Ранее он нанёс поражение бразильцу Тьяго Монтейро.

Призовой фонд соревнований превышает $ 382 тыс.

Мельбурн-1 (м). 1/2 финала
06 февраля 2021, суббота. 08:50 МСК
Янник Синнер
36
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 7 		4 7 7
6 4 		6 6 4
         
Карен Хачанов
20
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
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