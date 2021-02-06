Хачанов на тай-брейке проиграл Синнеру и не смог выйти в финал турнира в Мельбурне
Российский теннисист Карен Хачанов не сумел пробиться в финал турнира «Мельбурн-1», который проходит в Австралии. В полуфинале Хачанов проиграл итальянцу Яннику Синнеру. Матч завершился со счётом 6:7 (4:7), 6:4, 6:7 (4:7).
Продолжительность встречи составила 3 часа 7 минут. Хачанов, занимающий 20-е место в рейтинге ATP, выполнил шесть эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из 17. Его соперник, 36-я ракетка мира, 10 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из 12.
В финале турнира Синнер встретится с соотечественником, Стефано Травальей. Ранее он нанёс поражение бразильцу Тьяго Монтейро.
Призовой фонд соревнований превышает $ 382 тыс.
Мельбурн-1 (м). 1/2 финала
06 февраля 2021, суббота. 08:50 МСК
36
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 1
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|3
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|4
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|6
|6 4
20
Карен Хачанов
К. Хачанов
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