Хачанов на тай-брейке проиграл Синнеру и не смог выйти в финал турнира в Мельбурне

Российский теннисист Карен Хачанов не сумел пробиться в финал турнира «Мельбурн-1», который проходит в Австралии. В полуфинале Хачанов проиграл итальянцу Яннику Синнеру. Матч завершился со счётом 6:7 (4:7), 6:4, 6:7 (4:7).

Продолжительность встречи составила 3 часа 7 минут. Хачанов, занимающий 20-е место в рейтинге ATP, выполнил шесть эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из 17. Его соперник, 36-я ракетка мира, 10 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из 12.

В финале турнира Синнер встретится с соотечественником, Стефано Травальей. Ранее он нанёс поражение бразильцу Тьяго Монтейро.

Призовой фонд соревнований превышает $ 382 тыс.