Калинская и Кужмова уступили в финале парного турнира в Мельбурне
Российская теннисистка Анна Калинская потерпела поражение в финале парного турнира Melbroune Yarra Valley Classic, который проходил в Австралии. В финале Калинская в паре с Викторией Кужмовой из Словакии уступила паре Сюко Аояма / Ена Шибахара (обе — Япония). Матч закончился со счётом 3:6, 4:6.
Продолжительность встречи составила 1 час 6 минут. Калинская и Кужмова не выполнили ни одного эйса, допустили одну двойную ошибку и реализовали два брейк-пойнта из четырёх. Их соперницы один раз подали навылет, допустили три двойные ошибки и реализовали четыре брейк-пойнта из восьми.
В Австралии проходят сразу несколько мужских и женских турниров. Предполагается, что теннисисты через участие в них смогут лучше подготовиться к старту Australian Open.
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