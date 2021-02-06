Российский теннисист отстранён и оштрафован за нарушение антикоррупционных правил

Российский теннисист Никита Гудожников был дисквалифицирован и оштрафован за нарушение антикоррупционных правил, сообщает International Tennis Integrity Agency (ITIA). Россиянина отстранили от соревнований на 30 месяцев.

Гудожников отказался сотрудничать со следствием.

После изучения обстоятельств дела было вынесено решение об отстранении теннисиста и штрафе в размере $ 7,5 тыс. Таким образом, Гудожникову запрещено принимать участие в турнирах и посещать любые теннисные матчи, которые проводятся под эгидой международных организаций. Срок дисквалификации отсчитывается с 4 февраля 2021 года.

Ранее сообщалось, что российские теннисистки София Дмитриева и Алия Мердеева получили пожизненную дисквалификацию за договорные матчи. В двух из этих матчей теннисистки выступали в парном разряде.