Рублёв: очень не хотел играть решающий парный матч с Германией на ATP Cup

Российский теннисист Андрей Рублёв рассказал об эмоциях, которые он испытал во время матча ATP Cup своего соотечественника Даниила Медведева. Ранее Медведев победил немца Александра Зверева в полуфинале турнира со счётом 3:6, 6:3, 7:5. До этого Рублёв нанёс поражение немцу Яну-Леннарду Штруффу (3:6, 6:1, 6:2). В результате российская команда вышла в финал турнира.

«В тот момент я очень переживал, потому что он проигрывал, и я очень не хотел решающую пару. Мне хотелось, чтобы мы выиграли две одиночки, и не нужно было играть решающую пару», — сказал Рублёв в эфире «Матч ТВ».

В парном матче, который уже ничего не решал, Евгений Донской и Александр Карацев потерпели поражение, уступив Кевину Кравицу и Яну-Ленарду Штруффу. Матч закончился со счётом 3:6, 6:7 (2:7). В финале турнира россияне сыграют с итальянцами.