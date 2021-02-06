Финал женского турнира в Мельбурне отменили из-за сдвинувшегося календаря

Организаторы женского турнира Grampains Trophy, который проходит в Мельбурне (Австралия), решили отменить финал, сообщает пресс-служба WTA. Причиной отмены стала задержка в расписании перед стартом Открытого чемпионата Австралии.
В четверг, 4 февраля, все матчи турнира были отменены после того, как стало известно о заражении коронавирусом одного из сотрудников гостиницы, в которой живут спортсмены. В результате матчи были сдвинуты на один день. Теперь организаторы не успевают провести турнир, учитывая, что Australian Open стартует уже в понедельник, 8 февраля.
В полуфиналах турнира сыграют Мария Саккари (Греция) — Анетт Контавейт (Эстония) и Дженнифер Брэди (США) — Энн Ли (США). Победители матчей получат рейтинговые очки и призовые как финалистки турнира.
- 6 февраля 2021
-
15:54
-
15:40
-
15:29
-
14:20
-
13:49
-
12:19
-
11:59
-
11:37
-
10:32
-
10:08
-
09:14
-
09:08
-
08:35
-
07:21
-
06:58
-
03:50
-
03:28
-
03:04
- 5 февраля 2021
-
22:29
-
20:54
-
19:56
-
18:29
-
18:16
-
16:37
-
15:20
-
14:46
-
14:36
-
14:23
-
12:34
-
12:25
-
12:25
-
12:19
-
12:12
-
12:04
-
11:42