Финал женского турнира в Мельбурне отменили из-за сдвинувшегося календаря

Организаторы женского турнира Grampains Trophy, который проходит в Мельбурне (Австралия), решили отменить финал, сообщает пресс-служба WTA. Причиной отмены стала задержка в расписании перед стартом Открытого чемпионата Австралии.

В четверг, 4 февраля, все матчи турнира были отменены после того, как стало известно о заражении коронавирусом одного из сотрудников гостиницы, в которой живут спортсмены. В результате матчи были сдвинуты на один день. Теперь организаторы не успевают провести турнир, учитывая, что Australian Open стартует уже в понедельник, 8 февраля.

В полуфиналах турнира сыграют Мария Саккари (Греция) — Анетт Контавейт (Эстония) и Дженнифер Брэди (США) — Энн Ли (США). Победители матчей получат рейтинговые очки и призовые как финалистки турнира.