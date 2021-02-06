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Действующие чемпионки парного Australian Open Бабош и Младенович не выступят на турнире

Действующие чемпионки парного Australian Open Бабош и Младенович не выступят на турнире
Теннис / Australian Open 2021 0
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Венгерская теннисистка Тимя Бабош, а также её напарница француженка Кристина Младенович не выступят в парном турнире Australian Open, информирует 24.hu. Сообщается, что причиной пропуска турнира стала травмы Младенович. Бабош, оставшаяся без напарницы, просто не успеет найти замену за время, которое остаётся до старта Открытого чемпионата Автсралии.

«Хотя у меня и была возможность стартовать с кем-то ещё, я не смогла найти такую напарницу, с которой смогла бы бороться за трофей», — сказала Бабош.

Напомним, именно Тимя Бабош и Кристина Младенович являются действующими победителями Australian Open в женском парном разряде.

Открытый чемпионат Австралии должен пройти с 8 по 21 февраля. Действующими чемпионами соревнований являются серб Новак Джокович и американка Софья Кенин.

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