Синнер: тренировки с Надалем оказались намного важнее, чем участие в турнирах
На официальной странице Открытого чемпионата Австралии в «Твиттере» разместили видео, где итальянский теннисист Янник Синнер высоко оценил возможность потренироваться с испанцем Рафаэлем Надалем. Такой шанс ему представился до старта Australian Open.
«Для меня, 19-летнего игрока, возможность тренироваться с теннисистом, выигравшим 20 титулов Большого шлема, стала лучшей подготовкой, которую я мог получить.
Очевидно, он очень скромный парень. То же самое можно сказать и о всей его команде. Это были две фантастические недели, и я хотел бы поблагодарить его за эту подготовку. Думаю, что для меня это оказалось намного важнее, чем участие в турнирах. Ведь в тренировках с ним открываются прекрасные перспективы многому научиться», — сказал Синнер.
Хачанов на тай-брейке проиграл Синнеру и не смог выйти в финал турнира в Мельбурне
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