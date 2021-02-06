Берреттини поделился ожиданиями от финала ATP Cup со сборной России

Десятая ракетка планеты Маттео Берреттини поделился ожиданиями от предстоящего финала ATP Cup со сборной России, за которую играют Даниил Медведев и Андрей Рублёв.
«Я чувствую себя прекрасно. Я буду играть не только за себя, но и за всю команду, за Италию в целом. Это самое главное. Я действительно с нетерпением жду завтрашней игры.
Мы две лучшие команды. А эти два парня в конце 2020 года играли невероятно. Они и сейчас продолжают играть очень хорошо. Но это финал, и может случиться всякое. Они отличные игроки, но у нас прекрасная команда, так что будет непросто», — приводит слова Берреттини ATP Tour.
Кубок ATP проходит во второй раз. В 2020 году сборная России добралась до полуфинала, где уступила команде Сербии. В итоге именно сербы стали победителями соревнований, обыграв в финале испанцев. В 2021 году оба финалиста уже завершили выступление на турнире. Финал состоится завтра, 7 февраля.
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