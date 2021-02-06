Видеообзор победы Медведева над Зверевым, позволившей сборной России выйти в финал ATP Cup

Сегодня, 6 февраля, российский теннисист Даниил Медведев обыграл в полуфинальном матче ATP Cup Александра Зверева из Германии и вывел таким образом сборную России в финал турнира. Поединок продолжался 2 часа 32 минуты и завершился со счётом 3:6, 6:3, 7:5.



Медведев 12 раз подал навылет, совершил 13 двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 11. Зверев подал 7 эйсов, 9 раз ошибался на подаче и использовал 2 шанса взять подачу соперника из 11.

«Мячи были очень сложными, они летали по корту. Сумасшедший матч, но я рад победе, пусть мне и многое не понравилось. Главное — победа для страны и выход в финал», — сказал Даниил после матча в интервью пресс-службе ATP.



Кубок ATP проходит уже во второй раз. Напомним, в 2020 году сборная России добралась до полуфинала, где уступила команде Сербии. В итоге именно сербы стали победителями соревнований, обыграв в финале испанцев. Финал состоится завтра, 7 февраля.