Видеообзор победы Медведева над Зверевым, позволившей сборной России выйти в финал ATP Cup

Сегодня, 6 февраля, российский теннисист Даниил Медведев обыграл в полуфинальном матче ATP Cup Александра Зверева из Германии и вывел таким образом сборную России в финал турнира. Поединок продолжался 2 часа 32 минуты и завершился со счётом 3:6, 6:3, 7:5.
Медведев 12 раз подал навылет, совершил 13 двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 11. Зверев подал 7 эйсов, 9 раз ошибался на подаче и использовал 2 шанса взять подачу соперника из 11.
«Мячи были очень сложными, они летали по корту. Сумасшедший матч, но я рад победе, пусть мне и многое не понравилось. Главное — победа для страны и выход в финал», — сказал Даниил после матча в интервью пресс-службе ATP.
Кубок ATP проходит уже во второй раз. Напомним, в 2020 году сборная России добралась до полуфинала, где уступила команде Сербии. В итоге именно сербы стали победителями соревнований, обыграв в финале испанцев. Финал состоится завтра, 7 февраля.
- 6 февраля 2021
-
23:56
-
22:54
-
22:09
-
21:01
-
18:59
-
17:38
-
15:54
-
15:40
-
15:29
-
14:20
-
13:49
-
12:19
-
11:59
-
11:37
-
10:32
-
10:08
-
09:14
-
09:08
-
08:35
-
07:21
-
06:58
-
03:50
-
03:28
-
03:04
- 5 февраля 2021
-
22:29
-
20:54
-
19:56
-
18:29
-
18:16
-
16:37
-
15:20
-
14:46
-
14:36
-
14:23
-
12:34