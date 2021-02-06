Наоми Осака: когда я впервые стала первой ракеткой мира, меня ею никто не считал

23-летняя японская теннисистка Наоми Осака поделилась своим мнением о перспективах возвращения на вершину рейтинга WTA.
«Помню, когда я впервые стала первой ракеткой мира, никто в действительности, как я полагаю, меня ею не считал. В памяти запечатлелся момент, когда в Индиан-Уэллсе кто-то поинтересовался у меня, в какую часть сетки я попала. А ведь первая ракетка мира всегда наверху. Это только укрепило меня в мысли, что люди не считают меня лидером рейтинга.
Сейчас я просто хочу играть в свою силу. Если у мене получится вновь возглавить рейтинг, что ж, я буду рада, но больше я за этим не гонюсь», — сказала Осака на канале Australian Open в YouTube.
Напомним, ранее Осака снялась с полуфинала турнира «Мельбурн-2», где она должна была встретиться с 25-летней представительницей Бельгии Элисе Мертенс.
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