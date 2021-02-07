Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Тим поделился мнением, за счёт чего Джокович успешно выступает на Australian Open

Тим поделился мнением, за счёт чего Джокович успешно выступает на Australian Open
Теннис / Australian Open 2021 0

Австрийский теннисист Доминик Тим поделился мнением, что является причиной успешного выступления серба Новака Джоковича на Открытом чемпионате Австралии.

«Новак побеждал в Австралии восемь раз, и он, несомненно, главный претендент на победу и сейчас. За счёт чего он добивается здесь таких хороших результатов? Думаю, что местные условия идеально подходят его игровому стилю. И полагаю также, что когда добиваешься такого количества побед на этом турнире, то в тебе начинает вырабатываться какая-то автоматическая уверенность. Но я сам, по правде говоря, не знаю, как это работает.

К тому же, многие сербы, которые живут в Австралии, поддерживают его. Хотя в этом году всё может быть по-другому», — сказал Тим на канале Australian Open в YouTube.

Опубликовано расписание первого игрового дня Australian Open
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021