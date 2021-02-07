Тим поделился мнением, за счёт чего Джокович успешно выступает на Australian Open
Австрийский теннисист Доминик Тим поделился мнением, что является причиной успешного выступления серба Новака Джоковича на Открытом чемпионате Австралии.
«Новак побеждал в Австралии восемь раз, и он, несомненно, главный претендент на победу и сейчас. За счёт чего он добивается здесь таких хороших результатов? Думаю, что местные условия идеально подходят его игровому стилю. И полагаю также, что когда добиваешься такого количества побед на этом турнире, то в тебе начинает вырабатываться какая-то автоматическая уверенность. Но я сам, по правде говоря, не знаю, как это работает.
К тому же, многие сербы, которые живут в Австралии, поддерживают его. Хотя в этом году всё может быть по-другому», — сказал Тим на канале Australian Open в YouTube.
Опубликовано расписание первого игрового дня Australian Open
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