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Симона Халеп рассказала, за счёт чего она находится в топ-10 рейтинга WTA

Симона Халеп рассказала, за счёт чего она находится в топ-10 рейтинга WTA
Теннис / WTA 0
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Вторая ракетка мира румынка Симона Халеп поделилась мнением, что позволяет ей уже многие годы находиться в первой десятке рейтинга WTA.

«Я очень сосредоточена на своей работе, потому что это и есть работа. Да, здесь присутствует много приятных моментов, и всё-таки это труд. По крайней мере, я всё так и воспринимаю. Я получаю от этого удовольствие, но по-другому это и не назовёшь.

Я не делала каких-то неправильных вещей в плане тенниса. Я вела себя профессионально и усердно работала, чтобы в конечном итоге достичь того, что я сейчас имею.

Всегда ли я так считала? На самом деле нет. В детстве это было по большому счёту развлечением, но в последние 5-7 лет это, пожалуй, уже стало работой. Хотя у меня всё же сохранилась страсть, которая поддерживает во мне интерес к теннису» — сказала Халеп на канале Australian Open в YouTube.

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