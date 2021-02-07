Рублёв прокомментировал победу над Фоньини в первом финальном матче на ATP Cup

Российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал победу над итальянцем Фабио Фоньини в первом финальном матче турнира ATP Cup. Матч закончился со счётом 6:1, 6:2.

«Я играл очень хорошо всю неделю с первого матча, и я просто выходил на площадку, думая, что мне нужно бороться за каждый мяч. Я играл с Фабио до этого шесть раз и несколько раз проигрывал очень сложные матчи, очень болезненные. Я знал, что счёт не имеет значения, у него всегда есть шанс. Он всегда знает, как вернуться, поэтому я старался продолжать, независимо от счёта. В конце концов, я действительно доволен тем, как всё получилось», — приводит слова Рублёва официальный сайт ATP.

Сегодня, 7 февраля Даниилу Медведеву предстоит провести матч с Маттео Берреттино. Кроме того, запланирован матч в парном разряде Евгений Донской/Аслан Карацев (Россия) — Симоне Болелли/Андреа Вавасорри (Италия).

Кубок ATP проходит уже во второй раз. Напомним, в 2020 году сборная России добралась до полуфинала, где уступила команде Сербии. В итоге именно сербы стали победителями соревнований, обыграв в финале испанцев.