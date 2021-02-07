Даниил Медведев одержал 14-ю победу подряд, 10 из которых над соперниками из топ-10

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл итальянца Маттео Берреттини в финальном матче командного турнира ATP Cup в Мельбурне (Австралия) со счётом 6:4, 6:2 и принёс сборной России победу на турнире.
Как отмечается в «Твиттере» Tennis TV, для 24-летнего российского теннисиста, занимающего 4-е место в рейтинге ATP, эта победа стала 14-й кряду, десять из которых одержаны над соперниками, которые входят в десятку лучших теннисистов рейтинга.
Матч с Берреттини продлился 1 час 21 минуту. За это время россиянин совершил 4 эйса, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 3 из 11 брейк-пойнтов. Берреттини в свою очередь сделал 3 эйса и совершил 1 двойную ошибку.
Напомним, ранее Андрей Рублёв обыграл итальянца Фабио Фоньини в первом финальном матче ATP Cup. Матч закончился со счётом 2:0 (6:1, 6:2). Таким образом, сборная России повела 2-0 и одержала победу на турнире.
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