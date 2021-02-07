Мертенс выиграла турнир в Мельбурне, победив Канепи в финале

Бельгийская теннисистка Элисе Мертенс стала победительницей турнира «Мельбурн-2» в Австралии. В финале соревнований она уверенно обыграла Кайю Канепи из Эстонии. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:1.

Продолжительность встречи составила 1 час 13 минут. Мертенс 5 раз подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 4. На счету её соперницы 3 эйса, 4 двойные ошибки и 1 реализованный брейк.

В полуфинале Канепи обыграла (6:3, 7:6) россиянку Екатерину Александрову.

Призовой фонд соревнований превысил $ 447 тыс. В Австралии перед Australian Open проходит серия мужских и женских турниров. Предполагается, что участие в них поможет теннисистам подготовиться к турниру «Большого шлема».