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Мертенс выиграла турнир в Мельбурне, победив Канепи в финале

Мертенс выиграла турнир в Мельбурне, победив Канепи в финале
Теннис / WTA 0

Бельгийская теннисистка Элисе Мертенс стала победительницей турнира «Мельбурн-2» в Австралии. В финале соревнований она уверенно обыграла Кайю Канепи из Эстонии. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:1.

Продолжительность встречи составила 1 час 13 минут. Мертенс 5 раз подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 4. На счету её соперницы 3 эйса, 4 двойные ошибки и 1 реализованный брейк.

В полуфинале Канепи обыграла (6:3, 7:6) россиянку Екатерину Александрову.

Призовой фонд соревнований превысил $ 447 тыс. В Австралии перед Australian Open проходит серия мужских и женских турниров. Предполагается, что участие в них поможет теннисистам подготовиться к турниру «Большого шлема».

Мельбурн-2 (ж). Финал
07 февраля 2021, воскресенье. 05:20 МСК
Кайя Канепи
94
Эстония
Кайя Канепи
К. Канепи
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		1  
6 		6  
         
Элисе Мертенс
20
Бельгия
Элисе Мертенс
Э. Мертенс
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