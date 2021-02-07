19-летний Янник Синнер стал победителем турнира в Мельбурне

Итальянский теннисист Янник Синнер выиграл турнир ATP 250 «Мельбурн-1» в Австралии. В финале соревнований он обыграл соотечественника Стефано Травалью. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:4), 6:4.

Продолжительность встречи составила 2 часа 11 минут. Синнер ни разу не подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 7. На счету его соперника 2 эйса, 5 двойных ошибок и 3 реализованных брейка.

В полуфинале Синнер обыграл (6:7 (4:7), 6:4, 6:7 (4:7)) россиянина Карена Хачанова.

Призовой фонд соревнований превысил $ 382 тыс. В Австралии перед Australian Open проходит серия мужских и женских турниров. Предполагается, что участие в них поможет теннисистам подготовиться к турниру «Большого шлема».