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19-летний Янник Синнер стал победителем турнира в Мельбурне

19-летний Янник Синнер стал победителем турнира в Мельбурне
Теннис / ATP 0

Итальянский теннисист Янник Синнер выиграл турнир ATP 250 «Мельбурн-1» в Австралии. В финале соревнований он обыграл соотечественника Стефано Травалью. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:4), 6:4.

Продолжительность встречи составила 2 часа 11 минут. Синнер ни разу не подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 7. На счету его соперника 2 эйса, 5 двойных ошибок и 3 реализованных брейка.

В полуфинале Синнер обыграл (6:7 (4:7), 6:4, 6:7 (4:7)) россиянина Карена Хачанова.

Призовой фонд соревнований превысил $ 382 тыс. В Австралии перед Australian Open проходит серия мужских и женских турниров. Предполагается, что участие в них поможет теннисистам подготовиться к турниру «Большого шлема».

Мельбурн-1 (м). Финал
07 февраля 2021, воскресенье. 07:40 МСК
Стефано Травалья
71
Италия
Стефано Травалья
С. Травалья
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 4 		4  
7 7 		6  
         
Янник Синнер
36
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
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