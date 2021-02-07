Синнер — самый молодой теннисист, выигравший два турнира ATP, после Джоковича в 2006-м

19-летний итальянец Янник Синнер стал самым молодым теннисистом, который выиграл два турнира ATP с 2006 года. Тогда им стал серб Новак Джокович.

Напомним, в конце 2020 года Синнер выиграл турнир в Софии (Болгария). Помимо этого Синнер стал самым молодым теннисистом, который выиграл два турнира подряд после Рафаэля Надаля, сделавшего это в 2005 году.

Сегодня, 7 февраля, Синнер выиграл турнир ATP 250 «Мельбурн-1» в Австралии. В финале соревнований он обыграл соотечественника — Стефано Травалью. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:4), 6:4.

Призовой фонд соревнований превысил $ 382 тыс. В Австралии перед Australian Open проходит серия мужских и женских турниров. Предполагается, что участие в них поможет теннисистам подготовиться к турниру «Большого шлема».