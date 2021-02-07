Надаль: спина всё ещё беспокоит, но мыслей о пропуске Australian Open не было

Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль рассказал о самочувствии в преддверии Открытого чемпионата Австралии.

«Не очень хорошо себя чувствую. Пытался подавать, но спина всё ещё беспокоит, как и в последние 15 дней. Но мыслей о пропуске Australian Open не приходило в голову. Ситуация, как правило, быстро меняется. Останусь позитивным и сделаю всё, что в моих силах, чтобы набрать лучшую форму к турниру.



Провёл хорошую предсезонную подготовку. 10 дней назад всё было идеально, я был в себе уверен. В первые дни в Аделаиде чувствовал себя очень комфортно, но потом начались боли в спине и всё изменилось. В последние дни не мог тренироваться так, как хотелось бы.



Проблема в том, что спина болит, когда подаю. Мышцы сжимаются и не позволяют двигаться свободно. Когда играл с Тимом в Аделаиде, у меня уже были проблемы со спиной, но у меня были обязательства, которые я не хотел нарушать. Приложил все усилия, чтобы играть. Выложился на полную, но был очень осторожен», — приводит слова Надаля журналист Ubitennis Иван Трикарико на своей странице в «Твиттере».