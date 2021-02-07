Надаль: спина всё ещё беспокоит, но мыслей о пропуске Australian Open не было

Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль рассказал о самочувствии в преддверии Открытого чемпионата Австралии.
«Не очень хорошо себя чувствую. Пытался подавать, но спина всё ещё беспокоит, как и в последние 15 дней. Но мыслей о пропуске Australian Open не приходило в голову. Ситуация, как правило, быстро меняется. Останусь позитивным и сделаю всё, что в моих силах, чтобы набрать лучшую форму к турниру.
Провёл хорошую предсезонную подготовку. 10 дней назад всё было идеально, я был в себе уверен. В первые дни в Аделаиде чувствовал себя очень комфортно, но потом начались боли в спине и всё изменилось. В последние дни не мог тренироваться так, как хотелось бы.
Проблема в том, что спина болит, когда подаю. Мышцы сжимаются и не позволяют двигаться свободно. Когда играл с Тимом в Аделаиде, у меня уже были проблемы со спиной, но у меня были обязательства, которые я не хотел нарушать. Приложил все усилия, чтобы играть. Выложился на полную, но был очень осторожен», — приводит слова Надаля журналист Ubitennis Иван Трикарико на своей странице в «Твиттере».
- 7 февраля 2021
-
11:15
-
11:12
-
10:48
-
10:25
-
10:07
-
09:52
-
09:36
-
09:28
-
09:19
-
05:58
-
05:18
-
04:55
-
03:51
-
03:10
-
01:19
-
00:26
- 6 февраля 2021
-
23:56
-
22:54
-
22:09
-
21:01
-
18:59
-
17:38
-
15:54
-
15:40
-
15:29
-
14:20
-
13:49
-
12:19
-
11:59
-
11:37
-
10:32
-
10:08
-
09:14
-
09:08
-
08:35