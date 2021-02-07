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Даниил Медведев: являюсь ли я фаворитом Australian Open? Не мне решать

Даниил Медведев: являюсь ли я фаворитом Australian Open? Не мне решать
Теннис / Australian Open 2021 0

Российский теннисист Даниил Медведев ответил на вопрос, считает ли он себя одним из фаворитов предстоящего Открытого чемпионата Австралии.

«Думаю, не мне это решать. Надеюсь, смогу показать отличный уровень, как в последних матчах. Тогда у меня будут шансы выигрывать. Это главное. Всегда говорю, что иду от матча к матчу. Каждая игра тяжёлая. Можешь получить травму, можешь проиграть. Мы никогда не знаем, что произойдёт. Просто хочу выходить на корт и стараться показать хороший теннис», — приводит слова Медведева France 24.

В финальном матче командного турнира ATP Cup Медведев со счётом 6:4, 6:2 обыграл итальянца Маттео Берреттини и принёс сборной России победу. Россиянин продлил победную серию до 14 матчей.

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