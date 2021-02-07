Даниил Медведев: являюсь ли я фаворитом Australian Open? Не мне решать

Российский теннисист Даниил Медведев ответил на вопрос, считает ли он себя одним из фаворитов предстоящего Открытого чемпионата Австралии.

«Думаю, не мне это решать. Надеюсь, смогу показать отличный уровень, как в последних матчах. Тогда у меня будут шансы выигрывать. Это главное. Всегда говорю, что иду от матча к матчу. Каждая игра тяжёлая. Можешь получить травму, можешь проиграть. Мы никогда не знаем, что произойдёт. Просто хочу выходить на корт и стараться показать хороший теннис», — приводит слова Медведева France 24.

В финальном матче командного турнира ATP Cup Медведев со счётом 6:4, 6:2 обыграл итальянца Маттео Берреттини и принёс сборной России победу. Россиянин продлил победную серию до 14 матчей.