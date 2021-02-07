Тарпищев — о победе россиян на ATP Cup: пора выигрывать «Большие шлемы»
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал победу национальной команды на ATP Cup, который завершился сегодня, 7 февраля, в Мельбурне (Австралия).
«Это турнир игроков, потому что игроки управляют процессом. Приятно, что впервые за долгое время мы были действительно фаворитами, потому что имели самую сильную команду. Ребята хорошо сыграли, молодцы. У Медведева был хороший матч со Зверевым в плане формирования нервной системы, потому что она, в силу отсутствия практики, не всегда держит весь матч. В финале без вариантов обыграли итальянцев. Даже сомнений не было. Мы сильнее многих именно по классу игры. Пора выигрывать «Большие шлемы», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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