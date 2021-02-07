Рублёв — о сопернике на AO: никогда его не видел, но слышал, что он хорошо играет

Российский теннисист Андрей Рублёв высказался о том, что он может встретиться с соотечественником Даниилом Медведевым в 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии, который стартует завтра, 8 февраля. Соперником Медведева в первом круге станет канадец Вашек Поспишил, оппонентом Рублёва — немец Янник Ханфман.

«Слишком рано говорить об этом. Нам стоит идти от матча к матчу. У Даниила непростой соперник в первом круге, у меня тоже. Это немец, я его никогда не видел, но слышал, что он отлично играет. Посмотрим, как всё сложится. Чтобы мы с Даниилом встретились, нам нужно выиграть несколько матчей, а они будут тяжёлыми», — приводит слова Рублёва France 24.

Действующий чемпион Australian Open — серб Новак Джокович.