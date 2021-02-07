Собкин: Медведев и Рублёв готовы к Australian Open, но это будет уже совсем другая история

Заслуженный тренер России Борис Собкин прокомментировал победу российской сборной на ATP Cup в преддверии Открытого чемпионата Австралии.
«Далеко заглядывать по перспективам на Открытом чемпионате Австралии пока не стоит, один бог знает. Для тех обстоятельств, в которых всё происходило — карантины, подготовка, — сыграли на очень приличном уровне. Если говорить по игре, то они к Австралии готовы. Но это будет уже совсем другая история: пятисетовые матчи, другое нервное напряжение. Это хорошая победа, но всё-таки это немножко другое. «Большой шлем» — это вершина. Ничего рядом не стоит. Отсюда нервное напряжение будет совсем другим. Нам остаётся только болеть за ребят. Но, в любом случае, они молодцы. Уровень тенниса очень приличный, который позволяет с оптимизмом смотреть в будущее. Особенно, если учитывать тот факт, что Даня хорошо играет именно серийно. Он ловит уверенность от побед, которая позволяет ему хорошо играть, несмотря на усталость. Для него прошедшие победы — очень важно. Он долго втягивается, но, когда ловит игру, все идёт хорошо», — сказал Собкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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