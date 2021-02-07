В. Камельзон: у Медведева игра от бога. У него есть всё, чтобы выиграть Australian Open

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон прокомментировал победу российской сборной на ATP Cup в преддверии Открытого чемпионата Австралии.
«У нас была единственная команда, где два человека находились в десятке. Наша команда оказалась самой сильной. Не забуду сказать, что капитан Донской, кстати мой ученик, поймал тренерскую чуйку. Он не мешал игрокам, помогал им. У команды было отличное взаимопонимание, выходили играть. Рублёв — молодец, потому что все время играл первым и побеждал. Русский дух присутствовал, 100 процентов. Это тоже очень понравилось. Очень хорошая и нужная победа.
Что касается Австралии, то турнир будет очень трудный. По игре все соскучились, каждый ищет форму. Мне не нравится, как Даня входит в игру, но потом он просто набирает и становится отлично. У Дани очень интересная игра. У него иногда такие розыгрыши, что я думаю: «Как ты это находишь?». Это игра от бога. У Дани есть всё, чтобы выиграть это турнир, будем болеть. Без Федерера пытаться победить будут все. Рублёв тоже многим кровь попьёт, он показывает классную игру, хотя и бывают срывы», — сказал Камельзон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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