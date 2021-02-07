Чесноков — об игре Медведева на ATP Cup: вы видели живот Берреттини?

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков прокомментировал победу российских теннисистов на ATP Cup.

«Рублёв обыграл Фоньини за счёт скорости. Если пересмотреть матч, можно заметить, что давление на Фоньини начиналось с приёма мяча. Фоньини хорошо подает, но Рублёв принимал так, что у Фоньини начинались проблемы после его подачи. Рублёв отдал всего 3 гейма, это неплохой результат.



А что тут скажешь по поводу игры Медведева? Вы видели живот Берреттини? В такой форме он может обыгрывать игроков сотых, пятидесятых, даже, может быть, десятых. Но, когда играешь против Медведева, нужно быть не только в хорошей форме и иметь такие «бомбовые» удары, но и двигаться влево и вправо. Нужно двигаться легко, особенно против Медведева.



Да, Берретини справился с Домиником Тимом в один-два удара. Но он добился результата только за счёт ударов. Кроме подачи надо же развивать атаку, а у Маттео развивать их особо не получалось. Стоит отметить, что Даниил тянул абсолютно всё, затягивал его в эту длинную игру.



Ребята сейчас находятся в очень хорошей форме и могут достаточно далеко пройти по сетке Australian Open. Но надо себе задать вопрос: «Где я больше хочу победить? Выиграть ATP Cup или как можно дальше пройти по сетке Australian Open?» — приводит слова Чеснокова Sport24.