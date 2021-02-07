Рублёв — о победной серии Медведева: только Даня так может. Это что-то феноменальное

Российский теннисист Андрей Рублёв высказался о победной серии соотечественника, Даниила Медведева. Напомним, Медведев выиграл 14 матчей подряд, 10 раз обыграв теннисистов из топ-10.
«Победная серия Медведева? Только Даня так может. Это что-то феноменальное. Безумно рад за него. Он действительно играет очень классно, находится в крутой форме. Интересно понаблюдать, как он будет играть дальше.
Как удалось обыграть Берреттини? Мне кажется, игра Маттео удобна Дане, так как он любит играть вторым номером. Плюс у Маттео намного хуже удар слева. Даня может стабильно низко над сеткой и неудобно для соперника играть хоть до завтра, поэтому Маттео очень суетился. Даня низко над сеткой и без ошибок играл, и оттуда было сложно что-то создать. Маттео приходилось рисковать», — сказал Рублёв в эфире «Матч ТВ».
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