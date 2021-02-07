Опубликовано расписание второго игрового дня Australian Open

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Стало известно расписание второго игрового дня Открытого чемпионата Австралии. Матчи начнутся 9 февраля в 3:00 мск (вечерняя сессия на двух центральных кортах – в 11:00 мск).



Арена Рода Лэйвера

Дневная сессия

Американка Софья Кенин сыграет с Мэддисон Инглис из Австралии, украинка Элина Свитолина – с представительницей Чехии Мари Бузковой, испанский теннисист Рафаэль Надаль встретится с сербом Ласло Дьере.

Вечерняя сессия

Австралийка Эшли Барти встретится с черногоркой Данкой Ковинич, Стефанос Циципас из Греции – с французом Жилем Симоном



Арена Маргарет Корт

Дневная сессия

Российская теннисистка Маргарита Гаспарян сыграет с испанкой Гарбинье Мугурусой, белоруска Виктория Азаренко – с американкой Джессикой Пегулой, четвёртая ракетка мира россиянин Даниил Медведев встретится с Вашеком Поспишилем из Канады.

Вечерняя сессия

Итальянец Маттео Берреттини встретится с Кевином Андерсоном из ЮАР, представительница Австралии Дарья Гаврилова сыграет с испанкой Сарой Соррибес-Тормо.

В этот день сыграют ещё шесть российских теннисистов:

Андрей Рублев в 3:00 мск начнёт матч с немцем Янником Ганфманном на Арене Джона Кейна.

Карен Хачанов начнёт турнир матчем с Александром Вукичем из Австралии на корте №8 в 3:00 мск.

На корте №12 начиная с 3:00 Людмила Самсонова встретится с испанской теннисисткой Паулой Бадосой, а Роман Сафиуллин – с белорусом Ильёй Ивашко.

На корте №14 начиная с 3:00 мск Светлана Кузнецова встретится с чешкой Барборой Стрыцовой.

Екатерина Александрова сыграет с представительницей Италии Мартиной Тревизан на корте №16 начиная с 3:00 мск.