С. Уильямс, испытывавшая проблемы с плечом, рассказала о самочувствии в преддверии AO

Американская теннисистка Серена Уильямс в преддверии Открытого чемпионата Австралии рассказала о своём самочувствии.

«Я чувствую себя довольно хорошо. Моё плечо уже ни раз осматривали, я перенесла несколько процедур. Но я уверена, что всё будет хорошо. Я чувствую в себе невероятную уверенность и просто готовлюсь играть. Надеюсь, что в течение следующих двух недель.



Чувствуется ли какая-то разница в этом розыгрыше Australian Open по сравнению с прошлыми турнирами? Да, по правде говоря, разница действительно есть», — сказала Уильямс на канале Australian Open в YouTube.



Серена является 23-кратной победительницей турниров «Большого шлема». Открытый чемпионат Австралии начнётся уже сегодня, 8 февраля.