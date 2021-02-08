С. Уильямс, испытывавшая проблемы с плечом, рассказала о самочувствии в преддверии AO
Американская теннисистка Серена Уильямс в преддверии Открытого чемпионата Австралии рассказала о своём самочувствии.
«Я чувствую себя довольно хорошо. Моё плечо уже ни раз осматривали, я перенесла несколько процедур. Но я уверена, что всё будет хорошо. Я чувствую в себе невероятную уверенность и просто готовлюсь играть. Надеюсь, что в течение следующих двух недель.
Чувствуется ли какая-то разница в этом розыгрыше Australian Open по сравнению с прошлыми турнирами? Да, по правде говоря, разница действительно есть», — сказала Уильямс на канале Australian Open в YouTube.
Серена является 23-кратной победительницей турниров «Большого шлема». Открытый чемпионат Австралии начнётся уже сегодня, 8 февраля.
С. Уильямс отказалась от участия в полуфинале турнира в Мельбурне
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