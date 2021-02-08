Павлюченкова разгромно проиграла Осаке в первом круге Australian Open

Россиянка Анастасия Павлюченкова проиграла в стартовом матче Открытого чемпионата Австралии. На стадии 1/64 финала Павлюченкова встретилась с японской теннисисткой Наоми Осакой. Матч продлился и завершился победой японки со счётом 6:1, 6:2.

За это время Павлюченкова совершила 1 эйс, допустила 1 двойную ошибку, а также реализовала 1 из 2 брейк-пойнтов. Осака в свою очередь записала в свой актив 1 эйс, а также реализовала 5 из 7 брейк-пойнтов.

Открытый чемпионат Австралии проходит с 8 по 22 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет $ 61 млн. Действующей победительницей турнира является Софья Кенин, которая в финале прошлогоднего розыгрыша обыграла Гарбинье Мугурусу.