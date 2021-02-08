Винус Уильямс победила в первом круге Australian Open

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Американка Винус Уильямс одержала победу в первом круге на Открытом чемпионате Австралии-2021, который 8 февраля стартовал в Мельбурне. Уильямс победила представительницу Бельгии Кирстен Флипкенс со счётом 7:5, 6:2, матч продолжался 1 час 32 минуты.

У Уильямс три эйса, две двойных ошибки и четыре из 11 реализованных брейк-пойнтов. У Флипкенс три эйса, три двойных ошибки и один реализованный брейк-пойнт.

40-летняя Уильямс прервала серию из трёх подряд поражений в первых кругах турниров «Большого шлема». Благодаря этой победе она вошла в топ-5 самых возрастных теннисисток, выигрывавших матч на «Шлемах».

Ранее на турнире россиянка Анастасия Павлюченкова проиграла в стартовом матче Открытого чемпионата Австралии. На стадии 1/64 финала Павлюченкова встретилась с японской теннисисткой Наоми Осакой. Матч завершился победой японки со счётом 6:1, 6:2.