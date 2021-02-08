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Винус Уильямс победила в первом круге Australian Open

Винус Уильямс победила в первом круге Australian Open
Теннис / Australian Open 2021 0
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Американка Винус Уильямс одержала победу в первом круге на Открытом чемпионате Австралии-2021, который 8 февраля стартовал в Мельбурне. Уильямс победила представительницу Бельгии Кирстен Флипкенс со счётом 7:5, 6:2, матч продолжался 1 час 32 минуты.

У Уильямс три эйса, две двойных ошибки и четыре из 11 реализованных брейк-пойнтов. У Флипкенс три эйса, три двойных ошибки и один реализованный брейк-пойнт.

40-летняя Уильямс прервала серию из трёх подряд поражений в первых кругах турниров «Большого шлема». Благодаря этой победе она вошла в топ-5 самых возрастных теннисисток, выигрывавших матч на «Шлемах».

Ранее на турнире россиянка Анастасия Павлюченкова проиграла в стартовом матче Открытого чемпионата Австралии. На стадии 1/64 финала Павлюченкова встретилась с японской теннисисткой Наоми Осакой. Матч завершился победой японки со счётом 6:1, 6:2.

Australian Open (ж). 1-й круг
08 февраля 2021, понедельник. 03:10 МСК
Кирстен Флипкенс
Бельгия
Кирстен Флипкенс
К. Флипкенс
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		2  
7 		6  
         
Винус Уильямс
США
Винус Уильямс
В. Уильямс
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