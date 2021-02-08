Карацев вышел во второй круг Australian Open

Российский теннисист Аслан Карацев в первом круге Australian Open победил итальянца Джанлуку Маджера со счётом 6:3, 6:3, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 40 минут. Россиянин сделал за игру 10 эйсов, совершил две двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из 11. Маджер сделал шесть эйсов, две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из двух. Следующим соперников Карацева станет победитель пары Егор Герасимов (Беларусь) – Бенуа Пэр (Франция).

Другие представители России проведут свои матчи первого раунда 9 февраля. Андрей Рублёв встретится с немцем Янником Ханфманом, Даниил Медведев проведёт матч с канадцем Вашеком Поспишилом, Карен Хачанов сыграет с австралийцем Александером Вукичем, а Роман Сафиуллин – с белорусом Ильёй Ивашко.