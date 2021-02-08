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Карацев вышел во второй круг Australian Open

Карацев вышел во второй круг Australian Open
Теннис / Australian Open 2021 0

Российский теннисист Аслан Карацев в первом круге Australian Open победил итальянца Джанлуку Маджера со счётом 6:3, 6:3, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 40 минут. Россиянин сделал за игру 10 эйсов, совершил две двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из 11. Маджер сделал шесть эйсов, две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из двух. Следующим соперников Карацева станет победитель пары Егор Герасимов (Беларусь) – Бенуа Пэр (Франция).

Другие представители России проведут свои матчи первого раунда 9 февраля. Андрей Рублёв встретится с немцем Янником Ханфманом, Даниил Медведев проведёт матч с канадцем Вашеком Поспишилом, Карен Хачанов сыграет с австралийцем Александером Вукичем, а Роман Сафиуллин – с белорусом Ильёй Ивашко.

Australian Open (м). 1-й круг
08 февраля 2021, понедельник. 06:10 МСК
Джанлука Маджер
Италия
Джанлука Маджер
Д. Маджер
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		3 4    
6 		6 6    
             
Аслан Карацев
Россия
Аслан Карацев
А. Карацев
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