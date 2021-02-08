Кудерметова опустилась на 6-ю строчку в чемпионской гонке WTA, Александрова вошла в топ-10

В обновлённой версии чемпионской гонки WTA от 8 февраля лидерство сохранила представительница Беларуси Арина Соболенко. Россиянка Вероника Кудерметова опустилась на шестую строчку. Её соотечественница Екатерина Александрова замкнула первую десятку.
Чемпионская гонка WTA. 8 февраля
1 (1). Арина Соболенко (Беларусь) — 471.
2 (-). Элисе Мертенс (Бельгия) — 470.
3 (-). Эшли Барти (Австралия) — 470.
4 (3). Мария Саккари (Греция) — 370.
5 (12). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 360.
6 (2). Вероника Кудерметова (Россия) — 360.
7 (-). Анетт Контавейт (Эстония) — 306.
8 (-). Энн Ли (США) — 305.
9 (-). Кайя Канепи (Эстония) — 305.
10 (15). Екатерина Александрова (Россия) — 240.
...
22 (14). Дарья Касаткина (Россия) — 110...
34 (24). Вера Звонарёва (Россия) — 85...
36 (9). Анастасия Гасанова (Россия) — 80...
44 (-). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 56...
65 (-). Анастасия Потапова (Россия) — 31...
71 (-). Варвара Грачёва (Россия) — 30.
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