Аслан Карацев опустился на одну строчку в рейтинге ATP

В обновлённом рейтинге ATP от 8 февраля российский теннисист Аслан Карацев опустился на 114-ю строчку. В первой десятке изменений не произошло. Лучший из россиян, Даниил Медведев, занимает четвёртую позицию.



Рейтинг АТР. 8 февраля

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 12 030.

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 9850.

3 (3). Доминик Тим (Австрия) — 9125.

4 (4). Даниил Медведев (Россия) — 8715.

5 (5). Роджер Федерер (Швейцария) — 6630.

6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 5965.

7 (7). Александр Зверев (Германия) — 5615.

8 (8). Андрей Рублёв (Россия) — 4429.

9 (9). Диего Шварцман (Аргентина) — 3480.

10 (10). Маттео Берреттини (Италия) — 3345.

...

20 (20). Карен Хачанов (Россия) — 2290...

114 (113). Аслан Карацев (Россия) — 642.