Аслан Карацев опустился на одну строчку в рейтинге ATP
В обновлённом рейтинге ATP от 8 февраля российский теннисист Аслан Карацев опустился на 114-ю строчку. В первой десятке изменений не произошло. Лучший из россиян, Даниил Медведев, занимает четвёртую позицию.
Рейтинг АТР. 8 февраля
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 12 030.
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 9850.
3 (3). Доминик Тим (Австрия) — 9125.
4 (4). Даниил Медведев (Россия) — 8715.
5 (5). Роджер Федерер (Швейцария) — 6630.
6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 5965.
7 (7). Александр Зверев (Германия) — 5615.
8 (8). Андрей Рублёв (Россия) — 4429.
9 (9). Диего Шварцман (Аргентина) — 3480.
10 (10). Маттео Берреттини (Италия) — 3345.
...
20 (20). Карен Хачанов (Россия) — 2290...
114 (113). Аслан Карацев (Россия) — 642.
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