Даниил Медведев возглавил чемпионскую гонку ATP, Андрей Рублёв — третий

В обновлённой версии чемпионской гонки ATP от 8 февраля россиянин Даниил Медведев поднялся на первую строчку. Его соотечественник Андрей Рублёв расположился на третьей позиции. Вчера, 7 февраля, Медведев и Рублёв в составе сборной России выиграли ATP Cup.



Чемпионская гонка ATP. 8 февраля

1 (-). Даниил Медведев (Россия) — 500.

2 (15). Маттео Берреттини (Италия) — 315.

3 (-). Андрей Рублёв (Россия) — 310.

4 (1). Хуберт Хуркач (Польша) — 295.

5 (-). Даниэль Эванс (Великобритания) — 250.

5 (-). Янник Синнер (Италия) — 250.

7 (1). Алекс де Минор (Австралия) — 250.

8 (3). Себастьян Корда (США) — 250.

9 (37). Фабио Фоньини (Италия) — 200.

10 (15). Стефано Травалья (Италия) — 195.

...

23 (-). Карен Хачанов (Россия) — 90.

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