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Даниил Медведев возглавил чемпионскую гонку ATP, Андрей Рублёв — третий

Даниил Медведев возглавил чемпионскую гонку ATP, Андрей Рублёв — третий
Теннис / Australian Open 2021 0

В обновлённой версии чемпионской гонки ATP от 8 февраля россиянин Даниил Медведев поднялся на первую строчку. Его соотечественник Андрей Рублёв расположился на третьей позиции. Вчера, 7 февраля, Медведев и Рублёв в составе сборной России выиграли ATP Cup.

Чемпионская гонка ATP. 8 февраля
1 (-). Даниил Медведев (Россия) — 500.
2 (15). Маттео Берреттини (Италия) — 315.
3 (-). Андрей Рублёв (Россия) — 310.
4 (1). Хуберт Хуркач (Польша) — 295.
5 (-). Даниэль Эванс (Великобритания) — 250.
5 (-). Янник Синнер (Италия) — 250.
7 (1). Алекс де Минор (Австралия) — 250.
8 (3). Себастьян Корда (США) — 250.
9 (37). Фабио Фоньини (Италия) — 200.
10 (15). Стефано Травалья (Италия) — 195.
...
23 (-). Карен Хачанов (Россия) — 90.

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