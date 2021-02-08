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«Хочу выбраться из этого кошмара». Монфис едва не расплакался после 7-го поражения подряд

«Хочу выбраться из этого кошмара». Монфис едва не расплакался после 7-го поражения подряд
Теннис / Australian Open 2021 0
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Французский теннисист Гаэль Монфис очень эмоционально воспринял поражение в первом круге Открытого чемпионата Австралии и едва не заплакал. 34-летний уроженец Парижа, посеянный под 10-м номером, проиграл финну Эмилю Руусувуори со счётом 6:3, 4:6, 5:7, 6:3, 3:6. Для Гаэля это поражение стал седьмым подряд.

«Седьмое поражение подряд? Я вообще не чувствую уверенности. Хочу выбраться из этого кошмара. Но не могу. Я не знаю, когда это кончится. Это тяжело. Каждый раз, когда приезжаю сюда, чувствую, что меня осуждают, и вновь проигрываю. Я не могу подавать, я играю плохо. Честно говорю, мне нужно время. Я послушаю совета мамы, которая сказала: „Тебе нужно продолжать тренироваться, и тогда всё вернётся“», — приводит слова Монфиса FOX Sports Australia.

В ходе пресс-конференции у Гаэля выступили слёзы на глазах, и он едва не расплакался.

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