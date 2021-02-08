Осака — о матче с Павлюченковой: было сложно играть с такой сильной соперницей

Американская теннисистка Наоми Осака поделилась эмоциями от выхода во второй круг Australian Open. В матче первого круга она разгромила россиянку Анастасию Павлюченкову со счётом 6:1, 6:2.

«Было сложно играть с такой сильной соперницей уже в матче первого круга. Но мне это даже в чём-то помогло. Я успокоилась, понимая, что мне нельзя нервничать.

Накануне я сильно волновалась, ночью мне не удавалось уснуть. Но такая ситуация для меня нормальная. Я никогда не сплю перед финалами и матчами первого круга. Очень не хотелось проиграть уже на старте», — цитирует Осаку Metro.

Открытый чемпионат Австралии проходит с 8 по 22 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет $ 61 млн. Действующей победительницей турнира является американка Софья Кенин, которая в финале прошлогоднего розыгрыша обыграла испанку Гарбинье Мугурусу.