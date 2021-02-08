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Россиянка Савиных проиграла Корне на тай-брейке на Australian Open

Россиянка Савиных проиграла Корне на тай-брейке на Australian Open
Теннис / Australian Open 2021 0
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Российская теннисистка Валерия Савиных не смогла выйти во второй круг Открытого чемпионата Австралии по теннису. В матче первого круга Савиных на тай-брейке проиграла француженке Ализе Корне. Встреча закончилась со счётом 2:6, 6:4, 6:7 (7:10).

Продолжительность матча составила 2 часа 47 минут. 228-я ракетка мира Савиных ни разу не подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 13. Её соперница, занимающая 54-е место в рейтинге WTA, выполнила 1 эйс, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 11.

Следующей соперницей Корне станет победитель матча Энн Ли (США) — Чжан Шуай (Китай).

Australian Open — первый турнир «Большого шлема» в 2021 году. Перед турниром участники были помещены на карантин из-за пандемии коронавируса. Некоторые из них находились на жёстком карантине, им запрещалось покидать гостиничные номера.

Australian Open (ж). 1-й круг
08 февраля 2021, понедельник. 10:05 МСК
Ализе Корне
54
Франция
Ализе Корне
А. Корне
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 7 10
2 		6 6 7
         
Валерия Савиных
228
Россия
Валерия Савиных
В. Савиных
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