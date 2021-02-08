Соболенко уверенно обыграла Кужмову и встретится с Касаткиной на Australian Open

Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла во второй круг Australian Open — 2021. В первом матче на турнире Соболенко обыграла Викторию Кужмову из Словакии. Встреча закончилась со счётом 6:0, 6:4.

Матч продолжался 1 час 3 минуты. Седьмая ракетка мира Соболенко выполнила два эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из 10. Кужмова, занимающая 98-е место в рейтинге WTA, дважды подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала два брейк-пойнта из четырёх.

Следующей соперницей Соболенко на Открытом чемпионате Австралии по теннису станет россиянка Дарья Касаткина. Она в первом круге обыграла британку Кэйти Бултер со счётом 6:1, 6:4.

Australian Open — первый турнир «Большого шлема» в 2021 году. Перед турниром участники были помещены на карантин из-за пандемии коронавируса. Некоторые из них находились на жёстком карантине, им запрещалось покидать гостиничные номера.