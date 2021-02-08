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Звонарёва уступила Рыбакиной в матче первого круга Australian Open

Звонарёва уступила Рыбакиной в матче первого круга Australian Open
Теннис / Australian Open 2021 0
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Российская теннисистка Вера Звонарёва не смогла выйти во второй круг Australian Open. В матче первого круга она уступила Елене Рыбакиной из Казахстана. Встреча закончилась со счётом 6:4, 4:6, 4:6.

Продолжительность матча составила 2 часа 3 минуты. 145-я ракетка мира Звонарёва не выполнила ни одного эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти. Рыбакина, занимающая 21-е место в рейтинге WTA, четырежды подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из семи.

Во втором круге Рыбакина встретится с француженкой Фионой Ферро.

Australian Open — первый турнир «Большого шлема» в 2021 году. Перед турниром участники были помещены на карантин из-за пандемии коронавируса. Некоторые из них находились на жёстком карантине, им запрещалось покидать гостиничные номера.

Australian Open (ж). 1-й круг
08 февраля 2021, понедельник. 11:35 МСК
Вера Звонарёва
145
Россия
Вера Звонарёва
В. Звонарёва
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 4
4 		6 6
         
Елена Рыбакина
21
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
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