Крэйг Тили: уверены, проведение Australian Open — правильное решение

Глава Федерации тенниса Австралии Крэйг Тили поделился ожиданиями от стартовавшего сегодня Открытого чемпионата Австралии. Тили подчеркнул, что организаторы уверены в успехе турнира, несмотря на пандемию коронавируса.

Ранее в Мельбурне был выявлен случай заражения коронавирусом одного из сотрудников гостиницы, в которой размещаются теннисисты, но Тили подчеркнул, что опасений и риска возможной остановки турнира нет.

«Мы уверены, что приняли правильное решение, начав турнир. У нас запланированы 25 игровых сессий в следующие 14 дней. Мы призываем любителей тенниса покупать билеты и посещать матчи», — цитирует Тили The Age.

Australian Open — первый турнир «Большого шлема» в 2021 году. Перед турниром участники были помещены на карантин из-за пандемии коронавируса. Некоторые из них находились на жёстком карантине, им запрещалось покидать гостиничные номера.