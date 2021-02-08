Крэйг Тили: уверены, проведение Australian Open — правильное решение

Глава Федерации тенниса Австралии Крэйг Тили поделился ожиданиями от стартовавшего сегодня Открытого чемпионата Австралии. Тили подчеркнул, что организаторы уверены в успехе турнира, несмотря на пандемию коронавируса.
Ранее в Мельбурне был выявлен случай заражения коронавирусом одного из сотрудников гостиницы, в которой размещаются теннисисты, но Тили подчеркнул, что опасений и риска возможной остановки турнира нет.
«Мы уверены, что приняли правильное решение, начав турнир. У нас запланированы 25 игровых сессий в следующие 14 дней. Мы призываем любителей тенниса покупать билеты и посещать матчи», — цитирует Тили The Age.
Australian Open — первый турнир «Большого шлема» в 2021 году. Перед турниром участники были помещены на карантин из-за пандемии коронавируса. Некоторые из них находились на жёстком карантине, им запрещалось покидать гостиничные номера.
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